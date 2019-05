Da un campione dal mondo di MotoGP a un campione del mondo della Formula 1. Proprio in occasione del Gran Premio di Montecarlo, Kimi Raikkonen, all'alba dei quarant'anni, ha festeggiato il GP numero 300 della sua carriera e non si è fatto attendere lo speciale augurio di un altro veterano delle corse, Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha, che di gare ne ha disputate ben 388, ha voluto omaggiare il traguardo raggiunto dal finlandese attraverso un video pubblicato dall'account ufficiale Twitter della F1: "Ciao Kimi, tantissime congratulazioni. Non ci conosciamo personalmente, ma ci capiamo molto bene perché siamo nati nello stesso anno, il 1979. Una grande annata! Complimenti, ti auguro altri trecento Gran Premi come questi". Ma il pilota dell'Alfa Romeo non è l'unico ad aver superato quota 300. Prima di lui Rubens Barrichello con i suoi 323 GP, poi Fernando Alonso (312), Michael Schumacher (307) e Jenson Button (306).

