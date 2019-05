Se il gruppo FCA non è stato contentissimo di vedere Ronaldo aggirarsi con Hamilton nel box Mercedes, allo stesso modo Mercedes probabilmente non sarà contenta nel vedere Hamilton posare sulla sua Ferrari LaFerrari. Per di più lo spot è duplice con il suo amico, personalità televisiva americana, Corey Gamble, seduto sulla F12 berlinetta. Che Hamilton sia possessore di Ferrari nulla di nuovo, ma basta una story su Instagram per innescare la reazione di quei tifosi della rossa che lo vorrebbero vedere a Maranello. Lì c'è già stato per comprare la macchina, ma in molti lo vorrebbero come pilota. Un contatto o forse più di uno c'è stato in passato con Marchionne, ma la discussione si è arenata sulla richiesta economica di Lewis. Al momento, se non la suggestione, fa presagire a un suo arrivo in Ferrari, considerando il suo contratto che lo lega alla Mercedes fino a fine 2020. Ma, mai dire mai...