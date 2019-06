Nel giovedì del Gran Premio a Montreal, il tedesco: "Le prossime gare saranno cruciali per noi per cercare di tornare davanti e dare filo da torcere alla Mercedes, lottiamo per arrivare primi e non per il terzo posto" e sul possibile ritiro: "No, ho una missione: vincere con la Ferrari". Domenica il GP in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

GP CANADA, LA CONFERENZA PILOTI

LECLERC NON AMMETTE ALIBI: "VIETATO SBAGLIARE"