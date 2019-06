Racing Point di Lance Stroll in fiamme nella terza sessione di Libere a Montreal. A scoppiare è stato il motore endotermico della power unit 2 della monoposto motorizzata Mercedes. Corsa contro il tempo verso il box per non far prendere penalità al pilota di casa che girerà con il motore numero 1 per il resto del weekend. Domenica il GP in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

IL RACCONTO DI LIBERE 3 E QUALIFICHE

