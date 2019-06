La Ferrari torna a centrare una pole position grazie a Sebastian Vettel che partirà in prima posizione nel Gran Premio del Canada. Il pilota tedesco ha girato in 1'10"240 e ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton, staccato 206 millesimi. Terza posizione per l'altra rossa di Charles Leclerc. Sul circuito di Montreal, il tedesco ha battuto il suo precedente record e ha bissato la pole del 2018. Un giro sublime per il pilota della Rossa che era a digiuno di pole da 17 GP: "È stata una bella qualifica, adesso sono pieno di adrenalina. Mi sono divertito e sono felice per me e per il team perché le ultime 17 gare sono state dure per noi". E sui long run spera di poter confermare in gara il risultato delle qualifiche: "Ieri il passo gara è stato tremendo, oggi la macchina era migliore. Dovremo evitare la gomma rossa domani essendoci qualificati con la media. Dobbiamo portare questo slancio in gara, anche se le Mercedes saranno velocissime sulla lunga distanza, cercheremo di stare davanti"