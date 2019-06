Come mai la Ferrari è stata così competitiva in Canada?

Senza la penalità inflitta a Vettel la Ferrari avrebbe portato a casa la prima vittoria stagionale. Una Rossa che si è presentata in Canada senza nessuna modifica alla vettura e questo improvviso salto prestazionale è da imputare esclusivamente alla pista che ha esaltato il motore e il basso drag della vettura di Maranello. Anche le alte temperature della pista hanno aiutato gli uomini di Maranello che non hanno avuto difficoltà nel portare in finestra le anteriore cosa che, invece, era successa a Baku con termiche molto più basse rispetto a quelle avute in Canada in questo fine settimana.

Come mai la Ferrari non aveva un ottimo ritmo con le Hard?

Se con le medie la SF90 era sembrata leggermente più performante della W10, lo stesso non si può dire quando sono state usate le hard. Con questo compound la Ferrari non aveva raccolto nessun dato durante le libere di venerdì ma non credo che questo si sia rivelato fondamentale, in quanto, Leclerc, a parità di gomma ha avuto un ottimo ritmo. Vettel, messo sotto pressione per tutta la gara da Hamilton, ha dovuto spingere molto e questo non gli ha permesso di far riposare le gomme e soprattutto gli ha fatto consumare tantissima benzina. Infatti, in alcuni giri, il pilota tedesco è stato costretto a far tantissimo “lift and coast” e questo gli ha fatto perdere del tempo sul giro.

Mercedes ha sofferto le gomme medie?

La Mercedes si è dimostrata molto forte con le hard e meno competitiva di quanto avevamo visto al venerdì con le gomme medie. Ma questa differenza di competitività non è da imputare esclusivamente agli pneumatici in quanto, sia Hamilton che Bottas, hanno sofferto di alte temperature, sia alle posteriore che ai freni.