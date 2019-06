La rabbia di Sebastian

La rabbia sembra passata, e invece no. Vettel, durante le interviste post gara, dice chiaramente di essere "incazzato" per la decisione dei giudici. "Non sapevo dove fosse Hamilton, stavo cercando solo di sopravvivere, non avrei potuto fare niente di diverso. Questa decisione è assurda, non fa bene al nostro sport".