Il rientro a casa dopo il GP del Canada, chiuso lontano al podio (14esimo), ha riservato una brutta sorpresa per Romain Grosjean, pilota della Haas. Il francese, infatti, si è ritrovato a fare i conti con un tentativo di rapina nel cuore della notte e grazie alla sua prontezza è riuscito ad evitare il peggio. E' stato lo stesso Grosjean a raccontare l'episodio con un post sul proprio profilo Instagram. "Due persone sono entrate in casa nostra la scorsa notte - ha scritto sul social network - Per fortuna sono scappati quando sono andato in corridoio. Non è stata la migliore sensazione, ma siamo tutti salvi". Poche parole ma sufficienti a comprendere la dinamica dell'episodio che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.