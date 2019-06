Sarà un’estate ricca di adrenalina sui canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, con 10 Gran Premi in diretta tra Formula 1 e MotoGP (8 di questi in esclusiva live) e tre Round di Superbike.

Aprono la successione estiva il GP di F1 in Francia (23/06) e il Round di Superbike nel circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico (Riviera di Rimini), in programma dal 21 al 13 giugno, seguiti dai GP di F1 in Austria (30/6), Gran Bretagna (14/7), Germania (28/7) e Ungheria (4/8).

Per la MotoGP, prossimi appuntamenti con i GP di Olanda (30/6), Germania (7/7), Repubblica Ceca (4/8), Austria (11/8), Gran Bretagna (25/8). Superbike ancora in pista il 7 luglio (Gran Bretagna) e il 14 luglio (Laguna Seca). Senza dimenticare il Ferrari Challenge il 6-7 luglio al Nurburgring in Germania, oltre alla Porsche Carrera Cup il 22-23 giugno a Imola e il 20-21 luglio al Mugello e ai due campionati delle due ruote CIV (il 30/6 a Imola e il 28/7 a Misano) e CEV, il 14/7 ad Aragón.