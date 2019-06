Non è meglio, non è diverso, è solo sport. E, come ogni altro sport, è fatto di passione, tecnica, grinta. E' un gioco di squadra e soprattutto, emozione.

Il promo “Lo sport è sport”, in onda sui canali Sky parte da questi presupposti per un racconto tutto al femminile. A “metterci la faccia” sono alcune giornaliste di Sky Sport che raccontano il loro lavoro, ci portano in redazione, dietro alle telecamere del tg, sul campo e sulla pit lane. Da Ilaria D’Amico “raccontare lo sport non è avere paura di dire quello che pensi” ad Anna Billò (“per raccontare lo sport devi solo amarlo”). Poi Federica Masolin, Dalila Setti, Vera Spadini, Alessia Tarquinio, che ogni giorno ci portano dentro le notizie, facendoci appassionare ed emozionare.

Grazie ad un gol del Mondiale femminile di Francia o a quello dei giovani azzurri dell’Under 20. Passando dalla Moto GP alla Formula 1, fino al basket con gli Europei femminili e i Mondiali maschili. Ma anche il tennis di Wimbledon e i Giochi Europei di atletica di Minsk. Il prossimo appuntamento è con Cecilia Salvai, Alessia Trost e Cecilia Zandalasini, tre donne di sport per un unico messaggio: lo sport è sport.