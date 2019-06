Il caso della penalità di Vettel in Canada verrà discusso nelle prossime ore al Paul Ricard, circuito dove domenica si correrà il Gran Premio di Francia. Dopo l'ammissibilità del ricorso Ferrari, i 4 steward che hanno preso la decisione a Montreal ascolteranno le istanze della Ferrari che ha presentato nuove prove considerate ammissibili, appunto, nel rispetto dell'articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale della FIA. A Le Castellet, intanto, sulla vicenda hanno parlato anche i piloti che hanno preso parte alla conferenza che ha aperto la settimana dell'ottava prova stagionale. I pareri di Giovinazzi, Sainz, Gasly, Hulkenberg e Grosjean sono stati pressoché unanimi nel giudicare la scelta della sanzione "severa", con il solo francese della Haas ad "assolvere" i commissari.



L'ironia di Hulkenberg

"Caso Vettel? C'è stata una penalità? Non me ne ero accorto, la stampa non ne ha parlato", ha scherzato sulla vicenda il tedesco Nico Hulkenberg. Il pilota della Renault è stato l'unico dei presenti a non esprimere un parere su quanto avvenuto a Montreal".



Sainz: "Decisione troppo drastica"

"Non credo che Hamilton incorresse in un grave pericolo in quel momento - ha incede detto lo spagnolo Carlos Sainz della McLaren - Penalità troppo drastica, non interpreta bene le regole delle corse che stanno nel divertimento e lotte dure".

Gasly: "Dura per Vettel"

"Dal punto di vista di Seb è molto dura e frustrante. Purtroppo sono cose che accadono ma per me è stato molto severa la penalità a Vettel", ha invece spiegato il fancese Pierre Gasly della Red Bull.

Grsojean: "Però i commissari..."

"Ci sono penalità che possono essere diverse per casi molto simili. E' difficile per i commissari interpretare al meglio le regole, non sempre è facile. Solo Seb sa se poteva lasciare più spazio o meno", ha aggiunto l'altro francese in conferenza, Romain Grosjean della Haas, che ha "assolto" gli steward.