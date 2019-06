L'Alfa Romeo festeggerà 109 anni il prossimo 24 giugno e alla vigilia del suo compleanno la Casa del Biscione è pronta a un grande evento: al Museo Storico di Arese, infatti, andrà in scena l'Alfa Romeo Day. Una domenica speciale attende gli appassionati, con una serie di incontri tra passato e presente. Si inizierà con la parata di auto sulla pista interna alla quale saranno ammessi tutti i modelli, di ieri e di oggi. L’appuntamento è alle 10 nel parcheggio del Museo, per poi inanellare qualche giro di pista e scattare una foto ricordo. A guidare il corteo sarà l’Alfa Romeo 4C Safety Car del FIA World Touring Car Championship (WTCC). La sportiva tascabile sarà protagonista alle 10.30 dell’incontro con il Centro Stile e dell”inaugurazione della mostra 4C Concept / The Story; alle 12, in sala Giulia, la proiezione di alcuni filati. Alle 14, invece, una nuova puntata del ciclo di incontri “Backstage“, alla scoperta di pezzi della collezione storica che di solito non non visibili al pubblico. Alle 15.10 nella sala Giulia verrà trasmessa la diretta del GP di Francia di F1, dove sull'Alfa saranno impegnati Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Alle 19, su Sky Sport F1 (canale 207), da non perdere l'appuntamento speciale con Race Anatomy: Fabio Tavelli, Leo Turrini e tanti altri ospiti saranno proprio al Museo Storico di Arese.