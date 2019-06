PUNTO FP3 - Comanda ancora la Mercedes in Francia. Dopo le libere del venerdì, le Frecce d’Argento chiudono in testa anche le FP3. Valtteri Bottas primo in 1:30.159, secondo Lewis Hamilton a 0.255. Subito dopo le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, con il monegasco che a metà sessione ha trovato anche il guizzo per portarsi al comando. Le Rosse hanno girato con il fondo “vecchio” ma anche con alcune novità, come l'ala anteriore modificata nella zona dei flap. In chiusura Leclerc ha parlato a lungo con il suo ingegnere, mentre Vettel ha chiesto il cambio del sedile. Insomma, le Mercedes sembrano favorite per le qualifiche, ma è lecito attendersi un segnale dalla Ferrari anche come reazione al ricorso respinto sul caso Vettel-Canada. Da rivedere le Red Bull, quinto Verstappen e sesto Gasly, con l'olandese che si è lamentato parecchio per problemi con le gomme (poca aderenza). Si torna in pista alle 15 per assegnare l’ottava pole position della stagione. Per il paddock di Le Castellet è stato intercettato anche Michel Platini, ex presidente della UEFA, che forse ha cercato un po’ di svago dopo giorni non facili legati al fermo per l’inchiesta sui Mondiali di calcio del 2022.



