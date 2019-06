"Cerco di mediare perché sono arrabbiato" così esordisce l'ex pilota automobilistico Jean Alesi nel venerdì del Gran Premio di Francia sul circuito del Paul Ricard. Le polemiche sul caso Vettel-Hamilton non si sono ancora placate e il francese spiega il suo punto di vista: "Per me è stata una pubblicità anti Formula 1 quella di infliggere una penalità per quello che è successo. Vettel ha perso il controllo della macchina ed è riuscito a riprenderla in prima possibile per non andare a muro. Seb è stato estremamente bravo a riprendere il controllo della SF90 e poi trovandosi Hamilton non poteva fare diversamente"