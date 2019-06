Hamilton in pole al GP di Francia: è l'86^ in carriera per il britannico della Mercedes. Accanto a lui scatterà in prima fila il compagno di squadra Bottas. Leclerc ha ottenuto il terzo tempo con la Ferarri, solo il settimo Vettel. Super Norris con la McLaren, quinto, e ottimo decimo tempo per Giovinazzi con l'Alfa Romeo. Questa la griglia completa per la gara del Paul Ricard, ottava della stagione di Formula 1 2019.



PRIMA FILA

Lewis Hamilton - Mercedes

Valtteri Bottas - Mercedes



SECONDA FILA

Charles Leclerc - Ferrari

Max Verstappen - Red Bull



TERZA FILA

Lando Norris - McLaren

Carlos Sainz - McLaren



QUARTA FILA

Sebastian Vettel - Ferrari

Daniel Ricciardo - Renault



QUINTA FILA

Pierre Gasly - Red Bull

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo



SESTA FILA

Alexander Albon - Toro Rosso

Kimi Raikkonen - Alfa Romeo



SETTIMA FILA

Nico Hulkenberg - Renault

Sergio Perez - Racing Point



OTTAVA FILA

Kevin Magnussen - Haas

Danill Kvyat - Toro Rosso



NONA FILA

Romain Grosjean - Haas

Lance Stroll - Racing Point



DECIMA FILA

George Russell - Williams

Robert Kubica - Williams