Wolff: "Bottas nel duello con Leclerc ha dormito un po'..."

"Le Castellet insieme al circuito di Barcellona è il migliore tracciato per noi. Queste curve medio-lente si addicono ai punti di forza della nostra W10, motivo per cui Lewis ha quasi fatto il giro veloce con le gomme consumate. Manca ancora un pò di potenza e ne soffriremo in Austria dove la Ferrari può andare forte", così il team principal delle Frecce d'Argento ha commentato la straordinaria vittoria di Hamilton nel Gran Premio di Francia. Sembra non avere punti deboli questa Mercedes, l'unica sbavatura è stata quella di Bottas, quando sul finale si è fatto quasi prendere da Leclerc: "Se Valtteri sente la pressione di Hamilton? spero di no, anche se nel duello con Leclerc ha dormito un pò...". E sulla possibilità che per il 2021 possano essere riviste le regole della F1, per garantire uno spettacolo più entusiasmante: "Sono tifoso numero 1 per delle regole più aperte. Voglio vedere dei gladiatori in pista"