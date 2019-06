La corona è ancora una volta sua. Strameritata, dopo un weekend praticamente perfetto nel quale è mancato solo il giro veloce scippatogli da Vettel all'ultimo giro. La sesta vittoria di questa stagione, in otto gare, per Lewis Hamilton è stato l'ennesimo capolavoro. Il cinque volte campione del mondo ha gestito perfettamente la partenza dalla pole e poi nessuno lo ha visto più. Nemmeno Valtteri Bottas, a parità di mezzo, è riuscito a tenere il suo ritmo indiavolato. Anzi, sono con fine settimana e gare come questi che Lewis Hamilton manda i suoi messaggi più forti distruggendo - anche mentalmente - i suoi avversari. Il finlandese ora ha 36 punti di svantaggio in classifica e sicuramente qualche certezza in meno.

In tanti, soprattutto davanti, hanno fatto un po' gara a sé al Paul Ricard. Come Charles Leclerc, che alla fine però ci ha provato, portandosi nello scarico della Mercedes di Bottas provando il colpaccio nelle ultime curve. Il monegasco ha dimostrato ancora una volta fantasia e carattere, ma alla fine si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio. Che in questo momento dimostra il vero valore di questa Ferrari. Dietro di lui Verstappen e poi Vettel. La gara del tedesco è ovviamente stata condizionata dal risultato del sabato. Dover sorpassare le due McLaren e poi gestire in parte le gomme non gli ha poi permesso di riprendere la Red Bull davanti a lui. Alcune novità sulla SF90 questo weekend hanno funzionato e altre no. Ora non c'è nemmeno troppo tempo per pensare. L'Austria tra pochi giorni sarà un altro giudice severo.