La decisione della Federazione che con un post sui social annuncia: "Con rammarico rendiamo noto che Johnny Herbert non ricoprirà più la posizione di steward dei piloti di F1 per la FIA. Ruolo incompatibile con quello di opinionista"

"Il ruolo di steward incompatibile con quello di opionionista". Con questa motivazione la FIA ha rimosso dal suo incarico Johnny Herbert. L'ex pilota britannico lascia la sua posizione con effetto immediato, mentre la Federazione nella sua nota ufficiale spiega che "Con rammarico rendiamo noto che Johnny non ricoprirà più la posizione di steward dei piloti di F1 per la FIA. Johnny è ampiamente rispettato e ha portato esperienza e competenza nel suo ruolo. Tuttavia, dopo averne discusso, è stato deciso di comune accordo che i suoi compiti di steward della FIA e quelli di opinionista per i media erano incompatibili. Lo ringraziamo per il suo servizio e gli auguriamo buon lavoro per il futuro".