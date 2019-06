Dopo la battaglia con Bottas nella gara di Le Castellet, Charles Leclerc guarda alla gara di domenica in Austria. Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza del gap e della sfida con la Mercedes: “Al momento è difficile, loro sembrano molto veloci e lo sono stati estremamente sul passo gara al in Francia. Noi stiamo cercando di concentrarci su noi stessi per fare il miglior lavoro possibile, ma onestamente sarà difficile raggiungere il loro livello".

Sul futuro della F1

"Noi piloti siamo d'accordo su alcuni punti e se ci sarà l'opportunità di partecipare a un confronto (con F1, ndr), credo possa essere utile. Siamo noi a salire in macchina, perciò abbiamo delle opinioni piuttosto forti su quello che c’è da fare e siamo d’accordo su alcuni punti che speriamo vengano ascoltati. Se ci sarà la possibilità di partecipare, speriamo di essere utili", ha invece risposto il monegasco in merito al tema della discussione e di un possibile confronto con i vertici della F1 per il futuro di questo sport. "Credo che il nostro sport non sia nella sua forma migliore - ha aggiunto in seguito - Ci sono alcune cose che possiamo fare, avere una griglia con valori più ravvicinati aiuterebbe. O avere macchine in grado di seguirsi più da vicino aiuterebbe i sorpassi (sorride Leclerc). Su questi punti siamo un po' tutti d’accordo noi piloti. E' quello che vogliamo proporre alla F1, magari trovare misure in grado di aumentare lo spettacolo ed eliminare il gap".