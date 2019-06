Non chiamatela più "Formula Noia". Il Gran Premio d'Austria ha offerto un grande spettacolo, anche oltre la bandiera a scacchi. La vittoria per ora va a Max Verstappen, primo al traguardo ma investigato dopo il contatto al giro 69 con Charles Leclerc e che lo ha portato in testa alla gara. Dopo il colloquio con i commissari, si sono susseguite notizie e documenti che hanno consegnato prima e tolto poi la penalità all'olandese. Sono da considerare dei fake. Scattato dalla pole e di fatto sempre in testa alla corsa, Leclerc è in attesa di una decisione che potrebbe consegnargli la prima vittoria in F1. L'olandese, invece, alla partenza non è stato impeccabile, ma spinto da una grande RB15 e dal calore del pubblico olandese presente in modo massiccio al Red Bull Ring, ha recuperato e duellato con Leclerc fino al contatto. Leclerc sarebbe stato buttato fuori da Versatppen, dunque. "Aspettiamo fiduciosi, le regole parlano chiaro ", ha detto il team principal della Rossa, Mattia Binotto. Mentre il team manager della Red Bull, Horner, ha tuonato: "Sarebbe un furto la penalizzazione". In attesa del responso (vero) dei commissari, la Ferrari ha la certezza di un podio ma anche della buona gara di Vettel, partito nono e quarto alla bandiera a scacchi nonostante un problema con le gomme al pit stop. Un altro segnale arriva poi da Spielberg: la Mercedes è vulnerabile qualche volta. Bottas però è terzo, mentre ha dormicchiato Hamilton, quinto e con un'ala cambiata nel corso della gara. Se lo può permettere, si dirà. Ma da oggi sappiamo che le Frecce d'Argento qualche volta possono essere pure spuntate.



Di seguito tempi e cronaca