Il pilota finlandese, nonostante il grosso errore compiuto, è riuscito comunque ad ottenere la seconda prestazione con un “laptime” ottenuto con le gomme medie a dimostrazione della competitività della sua W10. Il fine settimana austriaco per Bottas non è iniziato proprio nel migliore dei modi visto che anche le FP1 sono state piuttosto travagliate visto che ha dovuto sostituire la Power Unit evoluzione ritornando alla specifica vecchia a causa di una perdita di olio. Sarà interessante capire se i meccanici anglo-tedeschi riusciranno a risolvere questo problema prima delle FP3 in modo da dare a Bottas una Power Unit con un chilometraggio molto minore rispetto alla versione 1. Sempre restando in tema Mercedes, Hamilton ha abortito il suo giro con gomme “rosse” e per questo lo ritroviamo solo al quarto posto grazie ad un ottimo tempo ottenuto con pneumatici Hard. Red Bull anche in questo fine settimana sembra destinata al ruolo di terza forza. Con Verstappen fuori c’è da segnalare la buona prestazione di Gasly che è riuscito a portare la sua RB15 al terzo posto. Dopo l’ottimo fine settimana francese si conferma in ottima forma la Mclaren con Sainz che ha ottenuto il quinto tempo ed è stato autore di un ottimo long run.

Ferrari con una novità sul muso

Dal punto di vista tecnico la Ferrari ha confermato la nuova versione di ala anteriore vista in Francia ma ha modificato leggermente il muso nella zona dei piloni di sostegno dove è stato aggiunto un profilo utile a convogliare il flusso d’aria sotto il nosecone. Sono stati, inoltre, modificati i turning vanes con l’aggiunta di una piccola soffiatura.