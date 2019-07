I piloti in conferenza stampa non si sono detti preoccupati del nuovo afalto di Silverstone, dove domenica si corre il GP di Gan Bretagna di F1. Semmai, come normale che sia, c'è curiosità e voglia di testarlo. D'altra parte è innegabile che qualche preoccupazione ci sia dopo quanto accaduto nella scorsa stagione. Pensate alla MotoGP 2018, quando la pioggia (cosa non certo rara da queste parti...) fece diventare la pista un vero lago: l'asfalto non drenava, gara cancellata. Successivamente arrivò la decisione di procedere con nuovi lavori, scegliendo una nuova azienda e affidando la supervisione alla Dromo di Jarno Zeffelli (che già aveva lavorato in Argentina, a Termas de Rio Hondo, Mugello e Sepang). Silverstone riasfaltata per la seconda volta in due anni, dunque, con le condizioni di aderenza tutte verificare dato che le operazioni sono terminate solo lo scorso 23 giugno. "Dall'inizio alla fine i lavori hanno richiesto meno di 14 giorni su 92.000 metri quadrati di asfalto. I lavori hanno previsto la fresatura della vecchia superficie, nella stesura di un nuovo pad coat e poi nella posa finale", si legge in documento che spiega in modo dettagliato gli interventi.