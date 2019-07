Un altro italiano in Formula 1, nel ruolo di commissario. Si tratta di Vitantonio Liuzzi, pilota che il Circus lo conosce molto bene dopo aver fatto parte delle scuderie Red Bull (2005), Toro Rosso (2006-2007), Force India (2009-209) e HRT (2011). Pugliese di Locorotondo (Bari), il 37enne Liuzzi per la prima volta sarà tra gli steward di F1, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in tre occasioni nel campionato di Formula E. In una di queste, in Marocco, Liuzzi aveva osservato da vicino Max Verstappen, dove l'olandese era arrivato per scontare la prima delle due "pene" per aver spintonato Esteban Ocon al termine del Gran Premio del Brasile di F1 lo scorso novembre. "Il suo approccio è stato molto equilibrato", aveva detto in quella occasione Liuzzi dell'olandese.

Liuzzi, Pirro e Giovinazzi

Liuzzi diventa così il secondo commissario italiano dopo Emanuele Pirro, ovvero uno dei protagonisti della discussa penalità inflitta al ferrarista Sebastian Vettel in Canada. Ma non solo. Liuzzi è stato anche l'ultimo pilota tricolore ad andare a punti in Formula 1 prima di Antonio Giovinazzi (altro pugliese che con l'Alfa Romeo Racing ha ottenuto il decimo posto in Austria).