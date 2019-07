Alla vigilia del Gran Premio della Gran Bretagna, Sebastian Vettel non si illude per il titolo Mondiale: "Non ho motivi per non crederci, ma non è il primo pensiero quando vado a letto. Guardo gara per gara. C'è ancora molto lavoro davanti a noi e soltanto il tempo lo dirà. Ovviamente i GP prima della pausa estiva sono cruciali, ma per dare una svolta alla stagione serve un pacchetto più forte nel suo complesso altrimenti non sarà sufficiente per lottare per la vittoria". Il pilota della Ferrari ha anche parlato delle prestazioni della Mercedes in Austria, che per la prima volta dall'inizio del campionato non si sono rivelate all'altezza: "La debolezza che hanno avuto in Austria è stata determinata dalle gomme. Questo dimostra che è normale per tutti avere degli alti e bassi. C’è sempre speranza anche nelle gare in cui il risultato sembra scontato, noi come team ci siamo sempre trovati in griglia a cercare di fare la differenza. Negli ultimi 5 anni è sempre stato il nostro obiettivo".