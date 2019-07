Da meno 61 a Jerez a più 24 dopo gara 2 a Donington Park, sono queste le cifre – o meglio i punti - che rappresentano la rincorsa prima e la possibile fuga poi (adesso) di Jonathan Rea e della sua Kawasaki ZX10RR nei confronti di quella che sembrava essere l'ammazza WorldSBK di inizio campionato, la coppia Alvaro Bautista / Ducati Panigale V4R. Da Imola le certezze dello spagnolo ex MotoGP in sella alla Rossa di Borgo Panigale si sono via via indebolite e una serie di cadute in gara tra Jerez, Misano e Donington ha cambiato il volto del mondiale. Chiaro che non sono bastati i punti buttati via da Bautista a sconvolgere il corso del mondiale, ma è stata anche e soprattutto l'enorme pressione generate dal "fenomeno" Rea, costantemente in top5, a fare la differenza. Il quattro volte campione del mondo nord irlandese ha ritrovato la ZX10RR che voleva e con una guida tornata al top ha iniziato a martellare, a non mollare un metro, a correre sempre e comunque col coltello tra i denti. E adesso la classifica parla chiaro e il campionato è veramente bellissimo.

Arriva Laguna, spettacolo assicurato con le big bikes

Nel week-end il mondiale Superbike fa tappa, la nona di 13, in uno dei suoi tempi più spettacolari. Dopo essersi lasciato alle spalle la cattivissima Imola e il misto di Donington è la volta del toboga di Laguna Seca, una pista spettacolo, da "pelo", come Imola più di Imola. Oltre Rea e Bautista in California proveranno ad essere della partita anche Sykes con la BMW tornata davanti con la nuova S1000RR, Razgatlioglu, il giovane turco del Puccetti Racing Kawasaki e Haslam, compagno di Rea, tutti uomini da podio nel round inglese.

In casa Ducati, Davies proverà ancora una volta a riemergere dalle sabbie mobili, cosa che potrebbe tornare utile anche a Bautista qualora il gallese riuscisse a togliere punti a Rea. Attese ad una prova di livello sicuramente le Yamaha che sulla pista delle Midlands sono state meno incisive rispetto alle previsioni. Oltre al solito Lowes ritroveremo anche il compagno Vd Mark (ancora terzo nel Mondiale) in ripresa dopo il tremendo high side di Misano e speriamo di poter vedere davanti, in lotta per le posizioni che contano, Marco Melandi, alla sua ultima stagione di corse, come recentemente annunciato. Gli elementi per lo spettacolo in California sembra quindi esserci tutti, non resta che godersi lo show in diretta dagli USA a partire da sabato alle 20 con la superpole su SkySportMotoGP.

