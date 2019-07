Vettel: "Alti e bassi, il quadro complessivo non è male"

"E' stato un pomeriggio complicato. Abbiamo provato alcune cose, magari torneremo indietro ma abbiamo ancora tempo per pensarci. Ci sono stati alti e bassi, ma non mi preoccupo troppo per tempi sul giro. Oggi bisogna guardare il quadro complessivo che non è stato male" ha commentato Sebastian Vettel che ha terminato con un quarto posto la seconda sessione di prove libere a Silverstone ale spalle del compagno di squadra. Per il tedesco le Freccie d'Argento sembrano essere le favorite per la pole position: "La Mercedes è sembrata ancora molto forte, sicuramente è la squadra da battere, vediamo dove saremo domani".