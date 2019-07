Simulazione di gara: ottima Mercedes e tanto graining per la Ferrari

Nella simulazione di gara il gap che abbiamo visto tra Mercedes e tutti gli altri è stato elevatissimo e si fatica a credere che anche nella giornata di domenica ci possa essere una tale differenza tra la W10, la SF90 e la RB15. Mercedes non ha avuto nessun tipo di problema con le gomme sia quando ha usato le soft che quando Bottas ed Hamilton hanno montato le medie. Ferrari, invece, ha accusato tantissimo graining specialmente con la gomma di compound "giallo" che è stata usata da Leclerc nel primo run di simulazione di gara. Il graining è un fenomeno di fatica degli pneumatici e si manifesta, di solito, quando la pista è sporca, o comunque non gommata. Il risultato del graining è l’abrasione della superficie dello pneumatico con la presenza delle tipiche "bench mark" dei fenomeni di rottura a fatica. Uno dei motivi più comuni per il graining degli pneumatici anteriori è il sottosterzo e il conseguente scivolamento e può anche verificarsi quando gli pneumatici sono molto sollecitati prima di essere completamente in temperatura. Se ci concentriamo sull’analisi dei tempi possiamo notare che Ferrari ha scelto di diversificare il lavoro girando inizialmente con le soft sulla vettura di Vettel e con le medie con quella di Leclerc. Lo stint del pilota monegasco è stato di 12 giri mentre il tedesco è stato richiamato ai box dopo 10 passaggi. Il ritmo dei due, come potete osservare dal grafico, è stato non buono se confrontato con quello di Hamilton (gomma soft) e Bottas (media). Hamilton ha percorso uno stint piuttosto breve con le soft per concentrarsi nel lavoro con le medie. Nonostante questo, i 3 giri cronometrati del pilota inglese sono stati ottimi e costanti (1:31,974, 1,31,658, 1:31,883). Bottas, invece, per un problema tecnico a duna candela della sua Power Unit ha perso minuti preziosi e non è stato in grado di effettuare giri con le soft ed ha simulato il suo ritmo gara soltanto con le medie. Il ritmo di Verstappen (1:32,392) non è stato in linea con quello dei due alfieri della Mercedes ma è stato positivo se confrontato con quello dei due Ferrari visto che, a parità di gomma, ha girato 4 decimi più veloce di Vettel.