Anche tra i piloti Ferrari ci sono differenze marcate. Leclerc sembra aver una maggiore confidenza con la vettura in questo primo giorno di prove e riesce in generale ad avere una caratteristica di guida migliore del suo compagno di squadra 4 volte campione del mondo. Vediamo infatti come Vettel sia costretto ad alzare il piede dall’acceleratore alla curva “Copse” e in genere usi molto più il freno del suo giovane compagno nella sequenza di curve 11-12-13. Leclerc invece è molto più pulito, parzializzando il gas e utilizzando il freno solo in un paio di momenti.

L'approccio alla Stowe

Molto più simile invece tra i due l’approccio alla curva Stowe, che però risulta un punto di grande debolezza della vettura e quindi una criticità per entrambi i piloti. Vettel quindi più in difficoltà e molto meno “pulito” nella guida rispetto al compagno di squadra. Riuscirà il campione tedesco a lavorare abbastanza sul setup per riuscire a stare davanti al talento monegasco della qualifica di domani? Dopo le qualifiche avremo la risposta a queste domande e vedremo se Ferrari riuscirà a colmare il gap dai rivali che al momento sembrano dominare il weekend.