La prestazione della Ferrari è stata sicuramente positiva a dimostrazione che il lavoro che stanno facendo a Maranello sta dando i suoi frutti. Su una pista sulla carta molto favorevole alla Mercedes, la SF90, è riuscita a qualificarsi molto vicino agli anglo-tedeschi. Se analizziamo i singoli intertempi posiamo notare che, Leclerc, è stato il più veloce nel primo tratto di pista, si è ben difeso nel secondo ed ha perso 1 decimo abbondante nel terzo e questo gli è valso la prima posizione. Sicuramente, rispetto alla giornata di ieri, sono stati fatti dei passi in avanti visto che nelle prove libere 2 il gap nel settore 3 era superiore ai 4 decimi. Se Leclerc sorride, Vettel non può essere soddisfatto del risultato ottenuto visto che ha rimediato un gap inusuale rispetto al compagno di squadra. Il tedesco non è mai parso soddisfatto del bilanciamento della SF90 e durante le qualifiche si è spesso lamentato del comportamento del posteriore. Vediamo se questo lavoro fatto sulla sua vettura potrà rendere in gara in modo da farlo rimontare e metterlo in lotta per le prime posizioni insieme ai due Mercedes e alla Red Bull di Verstappen. Red Bull che dopo la vittoria austriaca sembra aver fatto dei decisi passi in avanti e questo è evidenziato anche dalla prestazione di Gasly che per la prima volta in stagione è riuscito a rimanere piuttosto vicino a Verstappen. La gara di domani sarà una lotta molto avvincente tra Mercedes, Ferrari e Red Bull e la differente scelta strategica renderà ancora più imprevedibile l’andamento della corsa. Mercedes parte con i favori del pronostico ma non sarà tutto così scontato come era sembrato dall’analisi dei long run di ieri.