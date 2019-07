Il team principal Mattia Binotto ha analizzato le differenti performance dei due piloti Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio della Gran Bretagna. Charles Leclerc ha ottenuto la terza posizione staccato di soli 79 millesimi da Valtteri Bottas in pole, mentre Sebastian Vettel ha concluso sesto riscontrando mancanza di ritmo e velocità: "Per Seb è stata una qualifica difficile. Abbiamo lavorato molto nella serata del venerdì per compensare i problemi di assetto e di bilancio. Charles è riuscito a trovare il bilanciamento giusto". Sulla scelta delle gomme: "Il nostro obiettivo era qualificarci e partire con le soft, che daranno un vantaggio alla partenza e nei primi giri. La gara sarà lunga e con gomme che si usurano per tutti, potrebbe non esserci un singolo stop". Come già preannunciato a inizio weekend, il tracciato di Silverstone non è favorevole alla Ferrari: "Sono sempre convinto che sia una pista che poco si addice alle nostre caratteristiche, ma stiamo progredendo, è un bel passo in avanti. La stagione è ancora lunga e cercheremo di raggiungere i migliori risultati possibili". La Mercedes è impressionante in simulazione gara e sul giro singolo: "Hanno una macchina più bilanciata che non usura le gomme, la nostra speranza è di aver trovato l'assetto giusto che ci permetta di competere anche sulla lunga distanza".