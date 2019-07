Il sabato di Lewis



Secondo in qualifica Lewis Hamilton, dunque, che fa i complimenti "a Valtteri perché ha fatto un lavoro costante e solido per tutte le qualifiche, il mio non è stato abbastanza buono. Abbiamo lavorato tanto durante tutta la sessione però ci è mancato qualcosina, ci è sfuggita la via che dovevamo prendere. Forse ho sacrificato qualcosa nel Q2 e alla fine mi è mancato un pochino di ritmo e ho fatto un errore nel primo tentativo. Il secondo non è stato abbastanza buono e comunque Valtteri ha fatto un lavoro migliore di me. Giù il cappello per lui e speriamo di poterlo battere domani anche con l'aiuto di questo pubblico. Per me è questo GP rappresenta qualcosa di più. E' il miglior Gran Premio dell'anno, anche per l'energia che tutta questa gente mi porta. Questa pista è fantastica, il tracciato è meraviglioso ma senza quello che ti porta questa gente sarebbe nulla. Per questo i migliori tifosi al mondo sono qui in Inghilterra".