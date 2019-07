In una fresca mattinata di luglio (temperatura esterna intorno ai 17° e temperatura dell'asfalto poco oltre i 23°) la Formula 3 affronta il suo primo impegno del week-end di Silverstone con il quarto incomodo -nella battaglia di testa tutta tra i tre piloti Prema - Juri Vips (Hitech) a partire dalla pole. Malissimo Armstrong al via, bene il nostro Leonardo Pulcini che guadagna la quarta piazza e poi la tiene dopo le prime curve, mentre Vips allunga e dietro Daruvala e Lundgaard provano a contenerne il passo. Dopo tre tornate l'indiano Daruvala (Prema) segna il primo giro veloce della corsa, mentre Fernandez e De Francesco si toccano e si danneggiano in fondo al gruppone. Anche l'italiano Pulcini (Hitech) segna il giro veloce. A un quarto di gara contatto fra Sargeant (ala anteriore danneggiata) e Kari (foratura), mentre Pulcini si riprende il giro veloce. Vips e Daruvala lottano per la prima posizione ma consentono in questo modo agli inseguitori di rientrare tutti molto vicini alla coppia di testa. Il leader di classifica Shwartzmann alza il ritmo e fa suo il giro più veloce, mentre Malvestiti (italiano esordiente su monoposto Jenzer) è costretto a fermarsi poco dopo il traguardo per problemi elettrici. Stesso problema che costringe anche l'altro italiano Deledda (Campos) a rientrare in pit lane. La Direzione Corse decreta il regime di Virtual Safety Car. Alla bandiera verde Vips, Daruvala e Armstrong hanno guadagnato vantaggio sulla fila di piloti che segue Pulcini (quarto), ma l'allungo viene vanificato da un'uscita di pista di Hyman al 12° passaggio che mette in allarme la Safety Car, in pista a neutralizzare la corsa e ricompattare il gruppo. Bandiera verde a cinque giri dal termine, gli ultimi tre con il DRS a disposizione. Ma l'estone Vips tiene duro sui suoi quattro inseguitori e realizza un eccezionale flag to flag e un hattrick che a Silverstone ha un valore aggiunto (Pole, Vittoria e Giro Veloce) vincendo davanti a Daruvala e Armstrong. Eccezionale corsa di Pulcini (quarto) che precede il leader della classifica Shwartzmann (quinto). In classifica generale Daruvala e Armstrong sono in testa ora entrambi con 100 punti, ma Vips è salito a quota 94 (31 punti in 24 ore), terzo, a conferma della grande crescita del team Hitech (anche quarto con Pulcini e dodicesimo con Yifei partito penalizzato di cinque posizioni). Il campionato F3 sembra aver trovato a Silverstone una chiave di lettura nuova. Prema sempre squadra da battere. Hitech primo team fra i competitors, fra i quali manca stranamente una Art GP irriconoscibile in questa prima parte della stagione. Domani gara due, della stessa durata, con griglia invertita nelle prime otto posizioni. Prima fila dunque per Lawson e Lundgaard, Pulcini partirà dalla terza linea al via.