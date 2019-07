"Questa è la gara che mi sono goduto di piu' nella mia carriera in Formula 1 e sono davvero contento del terzo posto, è grandioso". E' il commento di Charles Leclerc al termine del GP della Gran Bretagna. "La gara è stata davvero molto difficile, i primi due stint non sono andati come volevamo. Con la gomma dura eravamo forti ma purtroppo l'ingresso della safety car ci ha fatto perdere un posizioni - ha aggiunto il monegasco della Ferrari -. Sono comunque molto contento della battaglia che abbiamo fatto in pista, penso che sia bello per la Formula 1 avere questi duelli al limite".