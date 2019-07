Jan Monchaux sarà il nuovo direttore tecnico dell'Alfa Romeo Racing dal prossimo 1° agosto. Già a capod ell'aerodinamica, il francese prenderà il posto di Simone Resta. "Voglio ringraziare Resta per il suo contributo allo sviluppo del team e gli auguro il meglio per il suo lavoro futuro - ha detto il team principal Frederic Vasseur - Per Monchaux sono entusiasta. Ha fatto un lavoro brillante, sono certo che sarà in grado di dirigere il nostro gruppo tecnico nella scalata del nostro team". Classe 1978, ex Toyota, Ferrari e Audi, Monchaux lavora con il team di Hinwil dal 2018: "Non vedo l'ora di ricoprire il nuovo ruolo. I proprietari, il board decisionale e il team principal hanno mandato un messaggio semplice ma forte: credono nella continuità e nelle qualità e nel lavoro dell'attuale team. Starà ora a noi mostrare che hanno avuto ragione. Sono certo che il nostro futuro sarà brillante".