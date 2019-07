Il Gran Premio d’Australia fino al 2025 nel calendario del Mondiale di F1: reso noto attraverso un comunicato ufficiale, è infatti stato firmato l'accordo con l’Australian Grand Prix Corporation. L’Australia ospita la F1 dal 1985 e questa tappa apre tradizionalmente il campionato: "Siamo lieti di aver rinnovato la nostra partnership con la città di Melbourne, che ospiterà il Gran Premio d’Australia di Formula 1 almeno fino al 2025 - ha detto il CEO di Liberty Media, Chase Carey - La decisione di estendere il rapporto attuale per altri due anni deriva dal fatto che questo evento ha mostrato un successo clamoroso per la capitale di Victoria, per l’Australia e tutto il mondo, dimostrandosi immensamente popolare tra i fan e tra coloro che lavorano in Formula 1. Lavorando insieme al nostro partner, l’Australian Grand Prix Corporation, pensiamo di rendere la gara ancora più emozionante e spettacolare, come evento sportivo e come forma di intrattenimento. L’annuncio di oggi segue la conferma della scorsa settimana, relativa al Gran Premio di Gran Bretagna, ed è la prova che sempre più promotori condividono la nostra visione a lungo termine per il futuro della Formula 1. Non vediamo l’ora di tornare a Melbourne il prossimo anno per celebrare il 25esimo anniversario del GP d'Australia”.