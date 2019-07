Il presidente della Ferrari, John Elkann ha fatto visita ad Amatrice per l'inaugurazione della nuova scuola Romolo Capranica. Per l'occasione erano presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Regione Nicola Zingaretti e il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Nell’intervista a Sky tg24, Elkann ha sottolineato il contributo attivo della Ferrari nella ricostruzione della scuola, dopo che il terremoto 24 agosto 2016 colpì il comune laziale, e l'importanza della crescita della nuova generazione a cui spetta un luogo d'istruzione: "Un impegno che parte dall'importanza del futuro, il futuro che passa per i bambini e non c'è migliore opportunità di questa scuola. Questa è una dimostrazione di quanto sia importante per noi contribuire alla rinascita di questa città e questa regione. Guardando questi bambini in questa scuola si capisce il grande futuro che abbiamo davanti. La Ferrari ha sempre contribuito al progresso del nostro Paese, in maniera tangibile puntando sull'istruzione".

Il ricordo di Sergio Marchionne

Il pesidente Elkann ha inoltre ricordato, a quasi un anno dalla sua scomparsa, l’impegno di Sergio Marchionne nel sostenere l'iniziativa come promotore della partecipazione della Ferrari a favore della ricostruzione del polo scolastico: "Non c’è migliore opportunità di contribuire a questa scuola. È anche una possibilità per ricordare Sergio Marchionne, colui che ha fortemente voluto questo progetto".