Dopo lo spettacolo in pista a Silvesrtone e il gran sorpasso alla Red Bull di Gasly, Charles Leclerc è entrato sempre più nei cuori di appassionati e tifosi della Ferrari. E ora il monegasco è pronto a stupire anche in Germania: "Sono contento di gareggiare a Hockenheim. Nel corso degli ultimi weekend di gara insieme alla squadra abbiamo sempre fatto un buon lavoro in qualifica. Ora ci dobbiamo concentrare maggiormente sul passo gara perché è questo l'aspetto nel quale abbiamo faticato ultimamente. Per quanto riguarda il tracciato - conclude il giovane pilota monegasco - è un bel mix di curve una diversa dall'altra e di rettilinei veloci. Quella di Silverstone è stata una gara molto divertente da vivere in abitacolo, speriamo di poterci ripetere anche in Germania e di essere in condizione di lottare per la vittoria".