Risorgere nella gara di casa per mettere fine al suo lungo periodo 'no' e rialzare la testa dopo le ultime delusione. Quale miglior occasione per Sebastian Vettel se non il circuito di Hockenheim per risollevare le sorti alla guida della Ferrari. "Siamo chiamati ad una gara molto migliore dello scorso anno - ammette il tedesco quattro volte campione del mondo - specialmente per quel che mi riguarda Quindi non vedo l'ora di scendere in pista ad Hockenheim". Dove nel 2018 usci' mentre cominciava a piovere e vide svanire proprio all'ultimo una vittoria sicura che gli avrebbe consentito di staccare Hamilton nella corsa al titolo. L'inglese della Mercedes invece, grazie all'errore del ferrarista, riusci' a rilanciarsi per poi andare a vincere il suo quinto Campionato del mondo.



Per Vettel sarà l'occasione di rilanciarsi soprattutto dopo il brutto incidente con la Red Bull di Verstapen che lo ha visto protagonista negativo a Silverstone. "L'atmosfera è sempre fenomenale e il pubblico grandioso - assicura Vettel - con tante bandiere tedesche bellissime da vedere lungo tutto il circuito. Per quanto riguarda il tracciato, sembra piuttosto semplice a una prima occhiata. Pero' specialmente l'ultima parte è tanto bella quanto tecnica, in particolare il Motordrom. Lì si trovano tantissimi tifosi e ci sono i punti più insidiosi del circuito. Detto questo, anche la curva 1 è impegnativa, direi una delle piuù complesse del tracciato, perché è molto veloce e finisce prima ancora di rendersene conto. Va affrontata alla perfezione ed è importante sentirsi a proprio agio con la vettura per iniziare ad accelerare il prima possibile così da massimizzare la velocità per i settori successivi della pista".