"Vettel in crisi? Non credo sia stata la gara in Germania dello scorso anno a mandarlo in cisi e non credo gli sia successo nulla in particolare. E' solo che lui e il team stanno faticando nelle ultime gare. E poi ha un ragazzo accanto a lui che sta facendo un ottimo lavoro. Quindi non sembra il periodo più semplice per lui. Resta un 4 volte campione e anche se in questo ambiente si dimentica facilmente, io non lo dimentico. È un pilota formidabile e dobbiamo continuare a rispettarlo e aspettare che torni forte. Con queste parole Lewis Hamilton ha preso le difese di Sebastian Vettel, suo avversario della Ferrari che è alle prese con un momento a dir poco particolare. Non è la prima volta che il britannico si schiera dalla parte di Seb, ma le parole spese nel giovedì di Hockenheim sono molto incisive. "Se ora è il mio avversario principale? No, ma solo perché non è secondo in classifica", ha spiegato il leader del Mondiale.