Apparentemente sereno. Sebastian Vettel si è presentato a Hockenheim molto positivo ma realista. E' ovvio che l'obiettivo per lui qui è vincere, davanti alla sua gente, per togliere finalmente quello zero vicino alla casella delle vittorie Ferrari di quest'anno e cancellare con un'impresa l'erroraccio del 2018. Ma il tedesco, seguito a ruota dal suo compagno, ha ammesso candidamente che i favoriti sono altri. E sempre loro. La fiducia nella direzione presa sugli sviluppi della SF90 rimane totale ma c’è ovviamente la consapevolezza che per vincere e stare davanti alle Mercedes manca ancora qualcosa. Un ultimo passo, ma quello più importante. Un passo che la Ferrari pensava di aver fatto durante l'inverno e invece il risveglio è stato un altro. Ora la sfida, che potrebbe riproporsi anche qui, è quella tra la Rossa e la Red Bull, che insieme a Max Verstappen si sente ormai a livello della Ferrari, magari non in qualifica, ma sicuramente in gara. Con i due giovanissimi che si stuzzicano prima a parole ma poi anche in pista. Su una cosa sono tutti d’accordo: se le temperature africane che ci sono in questi giorni ma che potrebbero cambiare lasciando spazio alla pioggia sabato e domenica non metteranno in difficoltà le Frecce d'Argento, sarà difficile battere Hamilton e Bottas. Oltre alla livrea celebrativa per ricordare il debutto nel Motorsport di 125 anni fa, la W10 è stata in parte rivista, dall'impianto di raffreddamento all'interno del motore alla ricerca dell'efficienza aereo. Il debutto del telaio più leggero sembra invece rimandato, ma già così sembra non lasciare scampo.