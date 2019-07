Charles Leclerc ha le idee ben chiare su quelle che sono le sue ambizioni per il futuro con la Rossa ed è a caccia del suo primo successo stagionale: "Spero che la prima vittoria arrivi molto presto e che tante altre seguano. Ma nell'immediato, l'obiettivo è la prima vittoria adesso, cercando di cogliere l'occasione ogni volta che ce l'abbiamo. Il mio sogno da bambino era di essere un campione del mondo. Ora finalmente sono in una squadra in cui penso che questo sogno possa diventare realtà"

Leclerc: "Io e Verstappen gli avversari del futuro"

Le ultime gare in Austria e a Silverstone hanno regalato un grande spettacolo in pista grazie alla nuova generazione di piloti come il monegasco e Max Verstappen. La rivalità con il collega della Red Bull risale ai tempi dei kart, quando ancora erano bambini e il Leclerc ha commentato così il grande ricontro che questa competizione genera nel pubblico: "Abbiamo avuto dei bei confronti nei kart, che non si sono sempre conclusi in modo positivo, ma è stato divertente - ha proseguito - Quando sei in pista provi a non pensare chi c’è in macchina in lotta con te, ma con l’esperienza capisci che con certi avversari devi sempre battagliare diversamente e capire le loro reazioni per anticiparli".