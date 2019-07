Nell’inferno di Hockenheim brilla la Ferrari SF90 che sembra adattarsi molto bene alle alte temperature della pista (sono stati raggiunti 51°C) che ci sono state durante le prove libere 2. Temperature che, nei prossimi giorni, causa maltempo, dovrebbero abbassarsi notevolmente ed è per questo che i dati emersi da queste FP2 potrebbero non trovare corrispondenza con quanto vedremo domani in qualifica e domenica durante la gara. Ferrari è andata sicuramente bene sia nelle FP1 che nelle FP2 cogliendo in entrambe le sessioni i migliori riscontri cronometrici. Mercedes, invece, ha sofferto maggiormente il caldo rispetto al team italiano ma i dati che emergono dalla simulazione gara dimostrano quanto sia temibile la W10 anche in condizioni ambientali che non si sposano alla perfezione con il progetto anglo-tedesco. Leggermente in ombra la Red Bull che ha raccolto soltanto il quinto tempo con Verstappen e il quindicesimo con Gasly che non è riuscito a sfruttare al meglio le gomme soft. Il pilota francese ha ottenuto il suo “best time” con le gomme medie e, durante la simulazione gara, è stato autore di un incidente all’ultima curva che ha costretto il direttore di gara ad esporre la bandiera rossa. Il pilota olandese, intervistato al termine delle prove libere, non è parso molto preoccupato dimostrando di avere la convinzione che, domani, e domenica la RB15 avrà il potenziale per lottare con Mercedes e Ferrari: “Ancora non abbiamo trovato il bilanciamento perfetto, ma neppure abbiamo potuto fare un tentativo pulito per problemi vari, tra cui uno al motore, quindi siamo più vicini di quanto sembri”