"Sono piuttosto contento di come è andata oggi, anche se abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo per cercare di trovare il ritmo, nel pomeriggio ho avuto anche uno spiattellamento. Abbiamo margine per andare piu' veloci". Così Sebastian Vettel commenta la giornata di prove libere ad Hockenheim. "Differenze con Silverstone? La macchina è la stessa, mi sembra che a fare la differenza siano le condizioni della pista e come sappiamo interpretarle", ha aggiunto il tedesco della Ferrari che si augura per domani una gara calda: "Sarebbe più dura ma a me piace sudare...".