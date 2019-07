Due grandissimi colpi di scena durante le qualifiche del GP di Germania, entrambi hanno coinvolto la Ferrari. Prima è toccato a Sebastian Vettel, che ha accusato un problema che l'ha costetto a rientrare ai box nella prima sessione. Il tedesco non è riuscito a rientrare in pista e scatterà ultimo - 20^ posizione - nel suo GP di casa, a Hockenheim. Sulla sua SF90 un problema all'intrecooler (sistema che raffredda l'aria in uscita dal turbo) e che è ancora sotto esame del team. Come se non bastasse, a fermarsi è stato costretto anche il compagno di squadra Charles Leclerc che, dopo aver chiuso in testa il Q1, non ha girato nella terza sessione per un probabile guasto al sistema di pescaggio del carburante. Il monegasco è 10° in griglia. Insomma, un sabato nero per una Rossa che aveva dominato fino alla terza sessione di prove libere. Vettel e Leclerc sono chiamati a una grande rimonta per risollevare il morale della Scuderia e dei suoi tifosi. Da parte della squadra il merito di non aver fatto riferimenti al caso o alla sfortuna per questi episodi, ma, attraverso le parole del team principal Mattina Binotto, aver assunto la totale responsabilità per una giornata che la Ferrari dovrà esaminare nei minimi dettagli per capire e provare e ripartire.