"L'auto andava bene, avevo ottime possibilita" così ha esordito Sebastian Vettel nel post qualifiche, per lui terminate in anticipo, nel Q1. Il ferrarista per un problema al turbo della sua SF90 non è riuscito a qualificarsi nel Q2 partirà dall'ultima posizione in griglia nel suo GP di casa, in Germania. "All'uscita dei box ho perso potenza e sono dovuto rientrare - ha proseguito - Mi sento abbastanza vuoto è un'amara delusione perchè pensavo di avere delle ottime possibilità per giocarmi la gara. Ora non ne ho alcuna, devo aspettare domani".