"Credo si tratti di inconvenienti che non dovrebbero capitare e ne sono già capitate troppe. Ma sappiamo di dover reagire. Quelli che si sono verificati nel sabato di Hockenheim sono due problemi finora mai riscontrati. Su Sebastian problema all’intercooler, componente nuovo montato e sempre utilizzato. Su Charles sembra un problema relativo al controllo della pompa della benzina. Anche lì dovremo entrare nel dettagli per cercare capirlo. Sono problemi diversi, emersi entrambi durante la qualifica, mai capitati precedentemente nemmeno al banco". Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha commentato il difficile sabato delle Rosse in Germania, dove Vettel scatterà ultimo e Leclerc decimo dopo problemi di affidabilità. "Ne sentiamo la responsabilità e io per primo - ha aggiunto Binotto - dobbiamo capire internamente cosa migliorare nei processi e in quello che facciamo".