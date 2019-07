Non avrebbe potuto festeggiare e omaggiare in modo migliore Lewis Hamilton i 125 anni di attività della Mercedes nel Motorsport. Una pole fin troppo facile quella del pilota inglese sul tracciato dell'Hockenheimring, che ha conquistato in 1'11"767 nonostante la febbre. "Non so neanche come abbiamo fatto a essere in pole - ha ammesso nel post qualifica - non so cosa sia successo alle Ferrari, ma è una gara davvero importante per noi, è il nostro secondo GP di casa ed è incredibile celebrare l'anniversario della Mercedes così". Sui problemi della Rossa, che ha dominato nelle Libere: "Loro sono stati veloci tutto il weekend, noi abbiamo avuto aggiornamenti che non hanno dato i risultati che speravamo. Sarebbe stata una bella lotta, non so come sarebbe andata a finire".