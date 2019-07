La Formula 1 è in Germania, per l'undicesima tappa del calendario. E' il momento di scendere in pista per provare a capire quelli che sono i punti critici del tracciato e tutto quello che un pilota deve sapere prima di affrontare l'Hockenheimring. Questa è la nostra guida per la gara tedesca:

Curva 1: si percorre in 7^ marcia, si frena a 100 metri, si usa cordolo interno il più possibile e in uscita ampiamente cordolo esterno.

Curva 6: staccata fortissima, si sposta brake balance su asse anteriore, si frena molto forte ad inizio cordolo a sinistra. Velocità minima intorno ad 80 km/h, 5.6 G di decelerazione.

Curva 8: si frena intorno ai 60/70 m, si usa molto il cordolo interno; brake balance su posteriore, frenata da quasi 5G di decelerazione.

Curva 12: entrata motodromo, frenata corta da 90kg su pedale; velocità minima di 250 km/h circa, in uscita ad usare tutto il cordolo.