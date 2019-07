Per commemorare il suo debutto nel Motorsport 125 anni fa e i 200 Gran Premi in Formula 1, La Mercedes ha vestito degli abiti speciali. Tutto il personale delle Frecce d'Argento, dai meccanici agli ingegneri, hanno voluto festeggiare questa ricorrenza con tute vintage anni '50 e coppole in testa, come quelle che venivano indossate nel 1954. Anche il team pricipal Toto Wolff non ha voluto essere da meno e si è presentato sul circuito dell'Hockenheimring con bretelle e in abito gessato. Non solo una W10 in edizione speciale, ma per il Gran Premio di Germania, la Mercedes ha voluto ulteriormente rendere omaggio alla storia nel Motorsport della casa di Stoccarda.