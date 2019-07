Un secondo posto che vale come una vittoria. Partito 20esimo dopo il il problema all'intercooler nelle qualifiche, Sebastian Vettel conclude il Gran Premio di casa sul secondo gradino più alto del podio. Una bella rimonta, che rappresenta il giusto riscatto per tutte le difficoltà affrontate in questa stagione dalla Ferrari e il ritiro al GP dell'anno scorso proprio sul tracciato di Hockenheim. "Sono davvero felice - ha commentato nel post gara - È stata una gara lunga, sembrava non finisse mai, ma mi sono divertito tantissimo. E' stata molto dura per le condizioni e non è stato semplice interpretare la mossa giusta da fare". Qualche problema con il passo gara: "All'inizio mi è servito tempo per prendere confidenza con le gomme intermedie, poi ho preso il ritmo. Sono stato pulito per gran parte della gara". Tanti i colpi di scena: "Non riesco nemmeno a tenere a mente tutta la gara perché è stata piena di eventi. Complimenti a Verstappen è stato bravissimo". E sul ritorno sul podio: "Dopo la safety car ho capito che ero veloce e potevo superare. Ho dato tutto".